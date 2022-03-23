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Sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon

Uşak'ta sokakta uyuşturucu satan 6 şüphelinin evine ve işyerine yapılan operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta sokakta uyuşturucu satan 6 şüphelinin evine ve işyerine yapılan operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta madde satan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada; 13 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 23 adet sentetik hap ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli hakkında; "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldığı ve adli mercilere sevk edildiği öğrenildi. - UŞAK

Sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon

Sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon

Sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon

Sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon

Sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon

Sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

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