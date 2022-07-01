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Son dakika! Sokak ortasındaki kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Sokak ortasındaki kavga kamerada

Son dakika haber... Sokak ortasındaki kavga kamerada İçlerinde kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 kişi sokak ortasında birbirine girdi Eskişehir'de, içinde kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik grubun sokak ortasında birbirine girdiği görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sokak ortasındaki kavga kamerada

İçlerinde kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 kişi sokak ortasında birbirine girdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, içinde kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik grubun sokak ortasında birbirine girdiği görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın önünde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Orta yaş grubundaki yaklaşık 10 kişilik grup arasında çıkan kavga, dakikalarca sürdü. Zaman zaman kadınların da birbiriyle kavga ettiği olayda, tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Çevredekilerin müdahaleleri ile son bulan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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