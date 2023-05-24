Sokak ortasındaki cinayetle ilgili 7 kişi adliyede Samsun'da geceleyin sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki şahısın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Sokak ortasındaki cinayetle ilgili 7 kişi adliyede

SAMSUN - Samsun'da geceleyin sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki şahısın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi, Çiftlik Mahallesi, Divitçioğlu Caddesi'nde 22 Mayıs'ta saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Kadir Yalçınkaya ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine koşan gece bekçileri Kadir Yalçınkaya'yı kanlar içinde buldu. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yalçınkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.

7 kişi adliyeye çıkarıldı

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayda tabancayla ateş eden S.Ö.ve olayda tüfekle ateş eden M.Y.ile olay yerinde bulunan K.Z.ve E.H.A.'yı Saitbey Mahallesi'nde 2 adet tabanca ve 1 adet tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yine olayla ilgisi olduğu düşünülen Ö.Ö.K.ve S.Ç.ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet şüphelisi 7 kişi, bugün Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Samsun Adliyesine çıkarıldı.