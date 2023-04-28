Sokak ortasında tabancayla vurulan şahıs yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice mahallesinde meydana gelen olayda sokak ortasında tabancayla vurulan şahıs, yaralandı.

Olay saat 20.30 sıralarında Yenice mahallesi Refah sokakta meydana geldi. Serkan K.sokakta yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı. Saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı ise araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Sağ ayağından yaralanan adamın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.