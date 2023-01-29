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Sokak ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar

3. Sayfa Haberleri

Sokak ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar

Gaziosmanpaşa'da yabancı uyruklu iki grup, sopalarla birbirine saldırdı.

Gaziosmanpaşa'da yabancı uyruklu iki grup, sopalarla birbirine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, görüntüler Karadeniz Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaydedildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Sokak ortasında sopalarla birbirine giren şahıslar, ortalığı savaş alanına çevirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa Karadeniz 3. Sayfa Haberler

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