Sokak ortasında sopa ve içki şişesiyle birbirlerine girdiler

Sokak ortasında sopa ve içki şişesiyle birbirlerine girdiler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da sopa ve içki şişesiyle birbirine giren iki şahıs yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Özgürler Caddesi ile Akyel Sokak yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uyuşturucu madde alışverişi yüzünden tartışma çıkan A.Y. ile A.T. sokak ortasında karşı karşıya geldi.

Tartışmanın büyümesi üzerine ikili sopa ve içki şişesiyle birbirine girdi. Kanlar içinde kalan iki şahıs, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan A.Y. ve A.T. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.