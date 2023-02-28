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Sokak ortasında sırtından vuruldu

3. Sayfa Haberleri

- Sokak ortasında sırtından vuruldu Denizli'de sokak ortasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından, sırtından silahla vurulan genç yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

- Sokak ortasında sırtından vuruldu

DENİZLİ - Denizli'de sokak ortasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından, sırtından silahla vurulan genç yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak ortasında Egecan S. ile husumetlisi olan Y.S. isimli genç arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Egecan S., yanındaki silahla gitmekte olan Y.S.'yi sırtından vurdu. Genç kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli arkasına bakmadan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı genci Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ekipler silahı saatler sonra buldu

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgede arama faaliyetlerini derinleştiren ekipler, suç aleti silahı olay yerine yakın bir noktada şüphelinin sakladığı yerde buldu.

Öte yandan; hastaneye kaldırılan yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Denizli 3. Sayfa Haberler

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