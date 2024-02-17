Üye Girişi
Haberler

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Yılmaz isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu şahıs yada şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası Yılmaz ağır yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsı ilk müdahalenin ardından yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırdı. Hüseyin Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan katil zanlı yada zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı çalışma ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Olay Suç 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Tarihte bugün ne oldu? 19 Şubat'ta doğan ünlüler! 19 Şubat'ta ne oldu? 19 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 17 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Şubat'ta yaşananlar! Gardaşov diziden ayrılıyor mu? Gardaşov neden yok? Numeroloji nedir? Numeroloji hesaplama ve sayıların anlamları 8 Mayıs hangi burç? 8 Mayıs günü doğanlar hangi burç olur? Doğum günü 8 Mayıs olanların burcu nedir? 7 Mayıs hangi burç? 7 Mayıs günü doğanlar hangi burç olur? Doğum günü 7 Mayıs olanların burcu nedir? 6 Mayıs hangi burç? 6 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 6 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? 6 Mayıs hangi burca ait? 5 Mayıs hangi burç? 5 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 5 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? 5 Mayıs hangi burca ait? 4 Mayıs hangi burç? 4 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 4 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? 2 Mayıs hangi burç? 2 Mayıs'ta doğanlar hangi burçtur? 2 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? Masa başında çalışanların yakalandığı hastalıklar! Masa başı hastalıkları! Ofis çalışanlarının meslek hastalıkları Boyun tutulmasına ne iyi gelir? Boyun tutulmasına iyi gelen şeyler! Boyun tutulması nasıl geçer? Boyun tutulması egzersizleri! Parkinson hastalığı nedir? Parkinson hastalığı belirtileri nelerdir? Parkinson hastalığı kimlerde görülür? Parkinson evreleri nelerdir? Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri ilk evre belirtileri! Akciğer kanseri 4 evre ölüm belirtileri nedir?
title