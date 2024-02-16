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Gaziantep'te Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Hüseyin Yılmaz isimli bir kişi bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu şahıs ya da şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan katil zanlıları yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Yılmaz (35) isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası Yılmaz ağır yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsı ilk müdahalenin ardından yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırdı. Hüseyin Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan katil zanlı yada zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı çalışma ve soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehitkamil Gaziantep Olay Suç 3.Sayfa Haberler

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