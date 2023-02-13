Sokak ortasında silahla vuruldu 3. Sayfa Haberleri Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışmada 1 kişi sokak ortasında silahla vuruldu. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde çıkan tartışmada 1 kişi sokak ortasında silahla vuruldu. Yaralının hastaneye kaldırılması ardından kaçan şüpheliler kısa sürede yakalandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Mesut Ü. ve Sadık G., E.A. ile tartışmaya başladı. Arbede sonrası ateşlenen silahtan çıkan kurşun E.A.'nın bacağına isabet etti. E.A. kanlar içinde yerde yatarken, şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekibi, yerde yatan yaralıyı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası kaçan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstiklal Caddesi Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

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