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Sokak ortasında silahla vuruldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sokak ortasında silahla vuruldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde daha önce aralarında tartışma çıkan pazarcı esnafı, bir şahıs tarafından sokak ortasında silahla vuruldu.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde daha önce aralarında tartışma çıkan pazarcı esnafı, bir şahıs tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Şüpheli şahıs 45 dakika içinde yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Muhittin Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, marketten ekmek aldıktan sonra yola çıkan C.C., kendisini takip eden K.A. tarafından tabancayla 3 el açılan ateş sonucu yaralandı.

Sağ bacağından yaralanan C.C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı C.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

45 dakikada yakalandı

Şüpheli K.A., olayı gerçekleştirdiği tabancayla birlikte Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlkokulu mevkiinde saldırının ardından 1 saat geçmeden Asayiş Büro ekiplerince yakalandı.

Semt pazarında patates satan esnaf C.C., olaydan birkaç gün önce şüpheli K.A. ile pazar yerinde patates tezgahında tartışma yaşadıklarını belirtti.

1 şüphelinin daha gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

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