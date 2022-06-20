Sokak ortasında silahla vurularak öldürülen genç toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokak ortasında silahla vurularak öldürülen genç toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sokak ortasında silahla vurularak öldürülen genç toprağa verildi

Kocaeli'de sokak ortasında silahla vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'de sokak ortasında silahla vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonundan çıkan 22 yaşındaki Mertcan Pekatik, bir restorana girerek yemek yedi. Bir süre sonra restoranda bulunan diğer müşterilerle aralarında çıkan tartışma sonrasında Pekatik, restorandan çıkarıldı. Arkadaşları ile yolda yürüdüğü sırada ismi öğrenilemeyen kişiler tarafından silahla vurulan Mertcan Pekatik, yere yığıldı. Olay üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mertcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

Mertcan'ın cenazesi ailesi tarafından morgdan teslim alındı. Gencin cenazesi, Maşukiye Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title