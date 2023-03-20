Sokak ortasında saldırıya uğrayan şehit annesi hastanelik oldu

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yolda yürüyen şehit annesi Gülperi Bayram, saldırısına uğradığı şahıs tarafından darp edilerek yaralandı. Yaşadığı korkuyu anlatan Bayram, "Saldırgan bir gün nezarethanede yattı ve şimdi dışarıda elini, kolunu sallaya sallaya geziyor. Korkuyorum" dedi.

Olay, 18 Mart tarihinde Ilgaz ilçesi Gazi Dede Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Bitlis'te terör operasyonu sırasında şehit düşen Jandarma Er Sami Bayram'ın 77 yaşındaki annesi Gülperi Bayram, kızı Sevgi Doğanay ile birlikte pazara gitmek için evden çıktı. Sokakta yürürken bir anda yanlarına gelen şahsın saldırısına uğrayan Gülperi Doğanay, yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bayram, Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Gülperi Bayram taburcu edildi. Kendisini darp eden şahsın gözaltına alındığını ve 1 gün sonra serbest bırakıldığını ifade eden Bayram, korktuğunu söyledi.

"'Şehit annesine de şehide de küfür ederim' deyip kızım ile bana vurmaya başladı"

Yaşanan Olayı anlatan Bayram, "Pazara gitmek için evden çıktım. Yolda hiç tanımadığım bir adam önüme geçerek küfürler etti. 'Bana küfür etmeyin, ben şehit annesiyim' dediğimde, 'şehit annesine de küfür ederim, şehide de küfür ederim' deyip kızımla bana vurmaya başladı. Ben yere yıkıldım. Hastaneye gittiğimde, ağzımdan burnumdan torba gibi kanlar aktı, beyin kanaması geçirdim, burnumda çatlaklar var. İfademi aldılar, saldırgan bir gün nezarethanede yattı ve şimdi o adam dışarıda elini, kolunu sallaya sallaya geziyor. Korkuyorum. Karşıma çıksa tanımam, hiçbir suçum yokken beni darp etti. Bu adamın ceza almasını istiyorum. Bugün bana yaptıysa yarın da başkasına yapar. Şehitlerin de annesi, babası var. Herkese sesleniyorum, herkes bu olayı duysun" dedi.

"Annemi evde tek başına bırakmaktan korkuyorum"

Annesi darp edildikten sonra evde yalnız bırakamadıklarını ifade eden Enver Bayram ise, "Anneme yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırgan şu anda elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bu adamın ceza almasını istiyorum. Annemi evde tek başına bırakmaktan korkuyorum" diye konuştu.

"Bugün böyle yapıldıysa yarın başka şehit ailelerine de yapılabilir"

Durumu öğrenip aileyi yalnız bırakmamak için ziyarete gelen Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "Annemi, şehit babası olarak ziyaretine geldik. Bu saygısızlığı çok kınıyoruz. Bugün böyle yapıldıysa yarın başka şehit ailelerine de yapılabilir. Ben buraya Cumhurbaşkanımıza ve gerekli mevkilere duyurmak için geldim. Bu saldırgan için ne gerekirse yapılmasını istiyorum. Bir şehit babası olarak benimde ciğerim çok kanıyor. Bir evladım vardı, onu da vatan için şehit verdim. Kapı çalsa korkuyor" dedi. - ÇANKIRI