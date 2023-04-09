Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir şahıs tartıştığı kişiler tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle 288. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde M.Ö. ve 2 kişi arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri M.Ö.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Karnından vurulan M.Ö. kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler ise hızla olay yerinden uzaklaştı. M.Ö.'yü kanlar içerisinde yerde gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ö., Gölcük Necati Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ