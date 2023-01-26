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Sokak ortasında önce darp edildi sonra da silahla vuruldu

3. Sayfa Haberleri

Sokak ortasında önce darp edildi sonra da silahla vuruldu

Tekirdağ'da bir şahıs, yolda tartıştığı iki kişi tarafından darp edildikten sonra silahla vurularak yaralandı.

Tekirdağ'da bir şahıs, yolda tartıştığı iki kişi tarafından darp edildikten sonra silahla vurularak yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.Ç. isimli kişi, yolda yürürken karşılaştığı iki kişiyle henüz bilinmeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine tekme tokatlı saldırı sonucu darp edilen Ü.Ç.'ye şahıslardan biri ateş açtı.

Bacağından yaralanan Ü.Ç. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ü.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili kaçan şüphelilerin yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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