Üye Girişi
Haberler

Sokak ortasında öldürülmüştü: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gece motosikletli iki şüpheli sokak ortasında bir kişiyi vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sokak ortasında öldürülmüştü: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

ADANA - Adana'da gece motosikletli iki şüpheli sokak ortasında bir kişiyi vurarak öldürmüştü. Yaşanan olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erol Kavak sokakta birileriyle sohbet ettiği sırada motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler tabanca ile Kavak'ı vurarak bölgeden hızla ayrıldı. Göğüs bölgesinden vurulan Kavak kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Kavak'ı hastaneye kaldırdı. Kavak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavak'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Erol Kavak'ın saldırıya uğradı saniyeler anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis Adana Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

 6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye

6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye
Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası

Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BUSKİ Bursa su kesintisi! Nilüfer, Osmangazi, Karacabey 3-4 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Esenler, Sancaktepe, Çekmeköy su kesintisi listesi! 3-4 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bergama, Foça, Seferihisar 3-4 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Eylül Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef Düello kim kazandı (KAZANDİBİ)? 3 Eylül Salı Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! Yenimahalle, Çankaya, Elmadağ 3-4 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Canlı yayında cinayeti itiraf etti! Müge Anlı, Mehmet Yörük olayı nedir? Mehmet Yörük cinayete mi kurban gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 3 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 4 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Akrep, Yay burcu yorumu! 4 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Denizli'de Hafriyat Kamyonu ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü Çakallarla Dans 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çakallarla Dans 6 filmi ne zaman, nerede çekildi?
title