Sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde bırakan maganda yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde bırakan maganda polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın yakalandığını duyuran İstanbul Valisi Davut Gül Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz" dedi.

İstanbul Piri Reis Mahallesi'nde İddiaya göre bir kadınla tartışan maganda, kadını döverek bayıltmıştı. Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istemişti. Vatandaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfür etmeye başlamıştı. Şahıs, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirmişti. Polis olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Olayla ilgili sosyal medya adresinden açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül şahsın yakalandığını duyurdu. Gül yaptığı açıklamada, "Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.