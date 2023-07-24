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Sokak ortasında kadını döverek bayıltan zanlı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta sokak ortasında bir kadını döverek bayıltan ve kendisine engel olmak isteyenleri tehdit eden Şeyhmus D. tutuklandı. Şüphelinin 11 suç kaydı bulunuyor.

Sokak ortasında kadını döverek bayıltan zanlı tutuklandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokak ortasında bir kadını döverek bayıltan, kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden Şeyhmus D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şüpheli şahsın 11 suç kaydının bulunduğu ifade edildi.

Esenyurt'ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan daha sonra arabaya koyup götüren Şeyhmus Dağ, tutuklandı. Şeyhmus D. ve olay sırasında yanında bulunan Elif I., emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dağ tutuklanırken, Elif I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dağ'ın ayrı suçlardan 11 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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