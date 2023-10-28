Sokak Ortasında Havaya Ateş Açan Kişi Görüntülendi

SULTANGAZİ'da gelin almaya giden konvoydakilerden bir kişi, sokak ortasında havaya ateş açtı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Kına gecesi için gelini almaya sokağa konvoyla gelen aile yakınlarından biri, kurusıkı olduğu düşünülen tabanca ile defalarca ateş etti. Şarjör bitene kadar kimseye aldırış etmeden ateş eden kişi, boşalan şarjöre tekrar mermi koyarak, ateş etmeye devam etti.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. \t