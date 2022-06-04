Sokak ortasında doktorla esnaf kavga etti Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde doktorla esnaf kavga etti. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde doktorla esnaf kavga etti. Olay, Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Devlet Hastanesinde göz doktoru olarak görev yapan Y.C. ile bir esnaf tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada doktor Y.C. darp edildi. Yaşanan kavganın sebebi henüz öğrenilemezken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çalışma başlattı. (Gülcan Çolak/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sokak ortasında doktorla esnaf kavga etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.