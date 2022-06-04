Sokak ortasında doktorla esnaf kavga etti - Haberler

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Sokak ortasında doktorla esnaf kavga etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sokak ortasında doktorla esnaf kavga etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde doktorla esnaf kavga etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde doktorla esnaf kavga etti.

Olay, Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Devlet Hastanesinde göz doktoru olarak görev yapan Y.C. ile bir esnaf tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada doktor Y.C. darp edildi. Yaşanan kavganın sebebi henüz öğrenilemezken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çalışma başlattı.

(Gülcan Çolak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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