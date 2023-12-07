Üye Girişi
Haberler

Sokak ortasında dehşet anları kamerada: Çocukların gözü önünde kadını tekme tokat dövdü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı kadını, sokak ortasında tekme tokat dövdü. Şahıs, kadının çocuklarının ağlamalarına da aldırmazken yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Sokak ortasında dehşet anları kamerada: Çocukların gözü önünde kadını tekme tokat dövdü

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı kadını, sokak ortasında tekme tokat dövdü. Şahıs, kadının çocuklarının ağlamalarına da aldırmazken yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, tartıştığı kadını sokak ortasında darp etmeye başladı. Kadının çocuklarının bağırarak ağlamalarına aldırış etmeyen adam, yerdeki kadına tekme ve tokat atarak dövdü. Olay sonrası şahıs, kadın ve çocuklarla birlikte bir taksiye binip uzaklaştı. Yaşanan darp anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt Güvenlik Şiddet 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Başakşehir - Şanlıurfaspor maçı CANLI izle! Başakşehir - Şanlıurfaspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi (KAR TATİLİ)? 8 Aralık CUMA MEB okullar tatil mi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İzmir su kesintisi listesi! TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen kimdir? Tiktok kapatılacak mı? Tiktok ne zaman kapatılacak? Tiktok yasaklandı mı? 7 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 7 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 7 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title