Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı kadını, sokak ortasında tekme tokat dövdü. Şahıs, kadının çocuklarının ağlamalarına da aldırmazken yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Sokak ortasında dehşet anları kamerada: Çocukların gözü önünde kadını tekme tokat dövdü

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı kadını, sokak ortasında tekme tokat dövdü. Şahıs, kadının çocuklarının ağlamalarına da aldırmazken yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, tartıştığı kadını sokak ortasında darp etmeye başladı. Kadının çocuklarının bağırarak ağlamalarına aldırış etmeyen adam, yerdeki kadına tekme ve tokat atarak dövdü. Olay sonrası şahıs, kadın ve çocuklarla birlikte bir taksiye binip uzaklaştı. Yaşanan darp anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.