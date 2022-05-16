Sokak ortasında darp edilen kadını böyle kurtardılar - Haberler

BURSA (İHA) - Sokak ortasında darp edilen kadını böyle kurtardılar

Bursa'da yol ortasında kadını darp etti, duyarlı vatandaşlar etkisiz hale getirdi

BURSA Bursa'da bir kişi yanında bulunan kadını yol ortasında darp etmeye başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar kadını kurtarıp yere yatırdıkları adamı etkisiz hale getirdi. Olay merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, bir kadının sokak ortasında yanındaki kişi tarafından darp edildiğini gören vatandaşlar adamı etkisiz hale getirerek uzaklaştırmaya çalıştı.

Darp edilen kadın ise yine çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı