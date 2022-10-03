Sokak ortasında bıçaklı kavga kamerada

Dolmuş şoförü tartıştığı şahsı kovalayıp bıçakladı

ADANA - Adana'da dolmuş şoförünün bir kişiyi bıçaklaması vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan içesi, Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, İnönü Caddesinde bir dolmuş şoförü tartıştığı şahsı kovalayıp yakaladıktan sonra bıçakladı. Sürücü daha sonrada hiçbir şey olmamış gibi aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaralı ise çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.