Sokak ortasında bıçaklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokak ortasında bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Sokak ortasında bıçaklandı Kocaeli'de bir kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

- Sokak ortasında bıçaklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de bir kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. isimli şahıs, ismi öğrenilemeyen şüpheli tarafından bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, T.K'yı kanlar içinde gören vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan T.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title