Son Dakika | Adıyaman'da feci olay... Yaşlı adamı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haber: Adıyaman'da feci olay... Yaşlı adamı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü Cinayet zanlısıyla ilgili emniyete birçok kez suç duyurusunda bulunulmuş Adıyaman'da, sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Adıyaman'da feci olay... Yaşlı adamı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Cinayet zanlısıyla ilgili emniyete birçok kez suç duyurusunda bulunulmuş

ADIYAMAN - Adıyaman'da, sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Hayatını kaybeden yaşlı adamın ailesi, cinayet zanlısıyla ilgili bir çok kez emniyete suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden yaşanılan tartışmalardan dolayı aralarında husumet olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Mahmut Çekim ile B.D., isimli şahıs, Yeni Mahalle Cemevi yakınlarında karşılaştı. Yaşlı adamın önünü kesen B.D., yanında getirdiği bıçakla Mahmut Çekim'i, bacağından ve karın bölgesinden bıçakladı. Mahmut Çekim, kanlar içerisinde yere yığılırken B.D., ise olay yerinde bulunan motosikletine binerek hızla kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mahmut Çekim yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahmut Çekim'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan şahsı, kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan ve daha sonra emniyette işlemleri tamamlanan şahıs Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Katil zanlısı hakkında suç duyurusunda bulunulmuş

Sokak ortasında kendi evinin önünde B.D., isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybeden Mahmut Çekim ve ailesinin olaydan önce B.D., isimli şahıs tarafından defalarca rahatsız edildiği öğrenildi.

Öte yandan B.D., isimli şahıs hakkında ise yine cinayet olayından önce defalarca emniyete suç duyurusunda bulunulduğu ise belirtildi. B.D., isimli şahsın Adıyaman Adliyesi'ndeki işlemleri devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.