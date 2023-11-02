Sokak ortasında akran zorbalığı... Acımasızca böyle dövdüler
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Arnavutköy'de sokak ortasında 2 çocuğun bir başka çocuğa acımasızca saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle 3 çocuk sokak ortasında kavgaya tutuştu. Çocuklardan ikisi bir diğerine acımasızca saldırdı. Yere düşen çocuğun kafasına ve vücudunun diğer noktalarına acımasızca vurdukları anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Sokak ortasında akran zorbalığı... Acımasızca böyle dövdüler
İSTANBUL - Arnavutköy'de sokak ortasında 2 çocuğun bir başka çocuğa acımasızca saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle 3 çocuk sokak ortasında kavgaya tutuştu. Çocuklardan ikisi bir diğerine acımasızca saldırdı. Yere düşen çocuğun kafasına ve vücudunun diğer noktalarına acımasızca vurdukları anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.