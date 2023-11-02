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Sokak ortasında akran zorbalığı... Acımasızca böyle dövdüler

Arnavutköy'de sokak ortasında 2 çocuğun bir başka çocuğa acımasızca saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle 3 çocuk sokak ortasında kavgaya tutuştu. Çocuklardan ikisi bir diğerine acımasızca saldırdı. Yere düşen çocuğun kafasına ve vücudunun diğer noktalarına acımasızca vurdukları anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.