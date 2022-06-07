Sokak ortasında 16 yaşındaki genci öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet - Haberler

Mersin'de 16 yaşındaki Serhat Sayin'i sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti ayrıca sanığa hiçbir indirim uygulamadı.

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 'kasten öldürme' suçundan yargılanan sanık Şehmus Y., hayatını kaybeden Serhat Sayin'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada konuşan baba Cafer Sayin, çocuğunun canice öldürülmesini kabul etmediklerini belirterek, "Bu adamın ceza evinden çıkması demek başka annelerin ağlaması demektir. Bu yüzden en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Ağabey Yakup Sayin ise sanığın sabaha kadar kendilerini tehdit ettiğini savunarak, Şehmus Y.'nin en ağır cezayı almasını talep etti.

Anne Sabiha Sayin de çocuğunun kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını vurgulayarak, "Benim ciğerim yandı başkasının ciğeri yanmadı. Önce Allaha sonra mahkemeye güveniyorum. İnşallah ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılır" diye konuştu.

Sanık Şehmus Y. ise olaydan önceki geçmişinin kimseyi ilgilendirmediğinin altını çizerek, "Yakup bizi kardeşiyle karşı karşıya getirmeyecekti. Olay günü Serhat'ın elinde bıçak vardır. Mütalaaya katılmıyorum. Bu olay keşke yaşanmasaydı. Pişmanın. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, ayrıca hiçbir indirim uygulanmamasına karar verdi.

OLAY

14 Eylül 2020'de merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, elektronik eşya satan bir mağazada çalışan Şehmus Y. (25), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşine sosyal medya hesabından mesaj attığını öne sürdüğü Y.S.'yi çağırıp darp etti. Ağabeyinin darp edildiğini gören Serhat Sayin, Şehmus Y.'nin iş yerine giderek, parka gelmesini istedi. Şehmus Y. de dükkan sahibinin ruhsatlı tabancasını alarak parka gitti. İkili parkın önünde karşılaştığı an Y., yanında getirdiği tabancasıyla Serhat Sayin'e ateş etti. 2 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Sayin, özel araçla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının olayla ilgili hazırladığı iddianamede, sanık Şehmus Y.'nin 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

(Koray Ünlü/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa