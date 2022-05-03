Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandı - Haberler

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Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 1 haftada 76 ilde uygulanan sokak operasyonlarında 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 1 haftada 76 ilde uygulanan sokak operasyonlarında 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 76 ilde düzenlediği sokak operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda toplam 88 kilogram eroin, 3 bin adet captagon, 1 kilogram kokain, 7 kilogram skunk, 2 bin 115 kök kenevir bitkisi, 3 kilogram kimyasallar, 300 kilogram esrar, 38 bin adet ecstasy, 12 kilogram bonzai, 43 kilogram metamfetamin, 8 kilogram afyon sakızı, 68 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Haberler

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