Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 1 haftada 76 ilde uygulanan sokak operasyonlarında 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 76 ilde düzenlediği sokak operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda toplam 88 kilogram eroin, 3 bin adet captagon, 1 kilogram kokain, 7 kilogram skunk, 2 bin 115 kök kenevir bitkisi, 3 kilogram kimyasallar, 300 kilogram esrar, 38 bin adet ecstasy, 12 kilogram bonzai, 43 kilogram metamfetamin, 8 kilogram afyon sakızı, 68 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa