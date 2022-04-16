Sokak magandasının elektrik panosunu bir tekmede devirdiği anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da kendinden geçen bir şahsın elektrik panosunu tekmeleyip yerle bir ettiği anlar güvenlik kamerasına takıldı. Sokak magandasının çirkin hareketi, vatandaşlardan büyük tepki çekti.

Şeyh Sinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi otogar yakınlarında kaldırımda yürüyen bir şahıs, bir anda gözüne kestirdiği trafoya tekme atarak parçalanmasına neden oldu. Sokak magandasının, kendisine tepki gösteren vatandaşlara da hiçbir şey olmamışçasına dönüp bakmadan yoluna devam etmesi pes dedirtti.