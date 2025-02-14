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Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan 4,5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan 4,5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralar alarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi Gaziantep'teki özel hastanede devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar oluşan küçük çocuk Gaziantep'teki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuzeniyle oyun oynayan 4,5 yaşındaki Osman Can Yasılak'a 5 sokak köpeği saldırdı. Küçük çocuk, ailesi ve çevredeki vatandaşlar tarafından köpeklerin pençesinden zorlukla kurtarıldı. Küçük çocuk, annesi Dilara ve babası Onur Yasılak tarafından özel araçla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar oluştu

Kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar alarak ağır yaralanan oluşan küçük Osman Can'ın tedavisine devam ediliyor. Küçük çocuğun durumu hakkında bilgi veren doktorlar, ciddi bir plastik cerrahi ihtiyacı olduğunu ve kuduz riskine karşı da tedavi yapıldığını söyledi.

"Kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin defektler mevcut"

Küçük Osman Can'ın durumu hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Semih Çelik, "Hastamız başıboş hayvanlar tarafından saldırıya uğramış şekilde bize geldi. Çekilen tomografilerinde ve yapılan muayenesinde şuur durumu iyi görünüyor. Çocuğumuzun şuuru açık ancak kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin defektleri mevcut. Bunun için hastanemizin plastik cerrahi uzmanı ile beraber yoğun bakımınıza takip altına aldık. Öncelikle enfeksiyonu kontrol altına aldıktan sonra defektlerinin tedavisi için yoğunlaşacağız. Öncelikle birkaç gün enfeksiyon tedavisi devam edecek. Sonrasında da plastik cerrahi uzmanı ile beraber vücudundaki defektlerin tedavisi için planlama yapacağız. Şu an için hayati bir risk görünmüyor ancak sıvı ve destek tedavisi yapılarak olabilecek hayati riskleri daha da düşürmek için uğraşacağız. Köpekler kafa derisini parçalamış, vücudunun kalça kısmında, bacak kısmında ve kollarında yine derin defektleri mevcut" dedi.

"Çocuğun vücudundaki bazı defektler dikişle onarılmayacak derecede"

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Xudu Xudiyev ise küçük çocuğun enfeksiyon tedavilerinin ardından doku onarım tedavisi uygulayacaklarını belirterek, "İlk muayenemizde hastamızın kafatasının arka bölümünde, alın bölgesinde, kalça bölgesinde, bacak, sırt ve ön gövde bölgesinde doku defektleri mevcuttu. Bunlardan en büyüğü kafatasının arka tarafında olan scalpin geniş defektiydi. Bu defektler dikişle onarılmayacak derecede. Bu nedenle yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Hastaya uygun tedavilere başlandı. Şu an durumu yakından takip ediliyor. Kuduz riskine karşı da gerekli önlemleri aldık. Hastamızın tedavisi iyiye giderse sonrasında doku onarım aşamasına geçeceğiz" şeklinde konuştu.

"Çocuğumun çaresizliği gözümün önünden gitmiyor, alamadım köpeklerin ellerinden"

Acılı anne Dilara Yasılak ise o anları gözyaşları ile anlatarak, "Çocuğum oynamaya çıkmıştı. Aradan 20-25 dakika geçmeden kuzenin sesleri ile bizi dışarı çıkınca oğlumu 5 tane köpeğin elinde gördük. Çevre çamurlu ve karlı olduğu için yetişemedim ben. Sonrasında düşe kalka yetiştik. Hastaneye kaldırdık ve daha sonrasında Gaziantep'e sevk ettiler bizi. Doktorlar durumu iyi diyor. Bunun sorumlusu kimse hepsi cezasını çeksin. Kim olursa olsun bunun cezasını çeksin. Bu acıyı biz yaşadık başka kimse yaşamasın, çocuğumun çaresizliği gözümün önünden gitmiyor, alamadım ellerinden" diye konuştu.

Küçük Osman Can'ın hastanedeki tedavisinin bir dure daha yoğun bakım ünitesinde devam edeceği belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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