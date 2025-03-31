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Sokak Köpeklerinin Peşine Düşen Motosikletlinin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Sokak Köpeklerinin Peşine Düşen Motosikletlinin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, sokak köpeklerinin motosikletlinin peşine düşmesi sonucu meydana gelen kazada 61 yaşındaki Ercan Uzunlar, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. Motosiklet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, sokak köpeklerinin peşine düştüğü motosikletlinin çarpıp ağır yaraladığı yaya, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, Altınordu'ya bağlı Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi'nde 23 Mart'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes A'nın kullandığı 52 AFY 986 plakalı motosiklet, sokak köpeklerinin araç trafiğine kapalı caddede peşine düşmesi sonucu Ercan Uzunlar'a (61) çarptı. Ağır yaralanan Uzunlar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzunlar, 9 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar'ın kardeşi olan Ercan Uzunlar'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Öte yandan sahipsiz sokak köpeklerinin kovalaması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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