Sokak köpeklerinin keçiyi parçalama çalıştığı anlar kamerada Sokak köpekleri, sürünün gerisinde kalan keçiye saldırdı Saldırıda yaralanan keçiyi parçalanmaktan ise vatandaşlar kurtardı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sokak köpekleri, sürünün gerisinde kalan bir keçiye saldırdı.

Sokak köpeklerinin keçiyi parçalama çalıştığı anlar kamerada

Sokak köpekleri, sürünün gerisinde kalan keçiye saldırdı

Saldırıda yaralanan keçiyi parçalanmaktan ise vatandaşlar kurtardı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sokak köpekleri, sürünün gerisinde kalan bir keçiye saldırdı. Köpeklerin keçiyi parçalamaya çalıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda, keçiyi telef olmaktan ise vatandaşlar kurtardı.

İddiaya göre, Yavuzeli ilçesi Sultan Selim Mahallesi'ne bir çobanın otlamaya götürdüğü sürünün arkasında kalan keçiye, sokak köpekleri saldırdı. 4-5 köpeğin saldırdığı keçi saldırıda yaralanırken, olayı gören vatandaşlar taş ve sopalarla köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Köpekler, ayağından yaralanan ve hareket edemeyen keçinin başında dolaşarak, yaralı hayvana tekrar tekrar saldırdı. Köpekler, ağızları ile yaralı keçiyi çekiştirerek parçalamaya çalışırken, yaralı hayvan ise can havliyle karşı koymaya çalıştı. Elleri sopalı çoban ve vatandaşların taş atarak yaralı hayvanın başından uzaklaştırdığı köpekler, bu kez keçinin yanındaki insanlara saldırmaya çalıştı. Bu esnada elinde tüfekle olay yerine gelen bir kişinin havaya ateş açmasının ardından korkan köpekler bölgeden kaçtı.

Vatandaşların yardım talebi üzerine gelen polis ekipleri ise yaralı hayvanın çevresinde güvenlik tedbiri alarak, köpeklerin yeniden saldırmasının önüne geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen hayvan sahibi Talat Hamurcu, yaralı hayvanı araca yükleyerek tedavi için eve götürdü. Hamurcu, sokak köpekleri nedeniyle tepki göstererek, "Vahşi 5 köpek tarafından parçalanan keçimiz, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Tedavi için eve götürüyoruz. Allah, Yavuzeli Belediyesine sağlık sıhhat versin. Allah, Yavuzeli Belediyesi'ne yardım etsin" diye konuştu.

Öte yandan, saldırının meydana geldiği bölgede daha önce de köpeklerin çocuklara ve vatandaşlara saldırdığı ve küçük sıyrıklarla saldırıyı atlattıkları ileri sürüldü.