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Sokak Köpekleri Park Halindeki Araca Zarar Verdi

Sokak Köpekleri Park Halindeki Araca Zarar Verdi
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Çorum'da Pelin Dağ'a ait park halindeki otomobile sokak köpekleri zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇORUM'da Pelin Dağ'a ait park halindeki otomobile sokak köpekleri zarar verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çepni Mahallesi Öğretmenler 31'inci Sokak'ta Pelin Dağ'ın park ettiği otomobilinde hasar oluştuğunu görenler, cep telefonuyla ona haber verdi. Aracının yanına gelen Dağ, yakındaki binanın güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde otomobiline 5 başıboş köpeğin zarar verdiğini gördü. Pelin Dağ, durumu belediye yetkililerine bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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