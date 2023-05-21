Sokak köpekleri hayvanlarını telef etti

Kırşehir'in Kındam Mahallesi'nde sokak köpekleri, vatandaşın kurban için aldığı küçükbaş hayvanları telef etti.

Kındam Mahallesi Muhtarı Barış Gökçınar, kurban için aldığı küçükbaş hayvanlarının sokak köpekleri tarafından parçalandığını söyledi. Muhtar Gökçınar, oluşturduğu ağılda 37 hayvanının telef olduğunu ve ne yapacağını şaşırdığını ifade ederek, "Gece hayvanların bulunduğu alanda yatıyordum. Sokak köpekleri tarafından hayvanların parçalandığını gördüm. Bazılarını kurtardım. Sonra çocuğumun rahatsızlığı nedeniyle Ankara'ya gittim ve döndüğümde 61 hayvanımdan 37'sinin telef olduğunu gördüm" dedi.

Tarım İl Müdürlüğü ve belediye yetkililerine durumu aktaran Gökçınar, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım beklediğini söyledi. - KIRŞEHİR