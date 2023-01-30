Sokak köpeğinden kaçarken minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Adana'da sokak köpeğinden kaçarken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Adana'da sokak köpeğinden kaçarken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu 8 yaşındaki Ahmed El Halil, sokak köpeklerinden kaçtığı sırada yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Ahmed El Halil'e minibüs çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karataş Suriye Adana 3. Sayfa Haberler

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