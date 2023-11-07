Sokak Kedisini Çuvala Koyup Tekmeleyen Şüpheli Tutuklandı

Bayrampaşa'da bir sokak kedisini çuvala koyup tekmeleyen ve ölümüne sebep olan şüpheli Mersin'de yakalandı. Y.C. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, BAYMRAPŞA'da sokak kedisini çuvala koyup kaçırdıktan sonra tekmeleyen ve kedinin ölümüne sebep olan Y.C. Mersin'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen Y.C. tutuklandı

Olay, 4 Kasım Cumartesi günü Demirkapı Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Y.C. sokakta gördüğü kediyi çuvala koyduktan sonra iş yerine götürdü. Bir süre sonra Y.C. kediyi sokağa fırlattı. Şüpheli daha sonra yerde hareketsiz yatan kediyi bir süre tekmeledi. Kedinin ölümüne neden olan Y.C.'yi çevredekiler polise ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri şüpheli Y.C'yi Mersin'de yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.C. "Hayvan hırsızlığı, hayvana kötü muamele ve işkence yaparak öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.