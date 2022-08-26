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Sokak düğünü kavgasına 1 tutuklama

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Sokak düğünü kavgasına 1 tutuklama

Manisa'nın Kula ilçesinde 11 kişinin yaralandığı sokak düğünü kavgasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 11 kişinin yaralandığı sokak düğünü kavgasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri'nde 24 Ağustos gecesi meydana gelen 2'si ağır 11 kişinin yaralanmasına neden olan sokak düğününde 2 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler Y.U. (19) ve Ü.D. (17), Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan Y.U.(19) serbest bırakılırken, Ü.D.(17) isimli şüpheli ise mahkemece tutuklanarak İzmir Aliağa Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma da devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Manisa 3. Sayfa Haberler

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