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Sokak arasında otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Sokak arasında otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da iki sokağın kesiştiği noktada meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da iki sokağın kesiştiği noktada meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Akın Sokak ile Kır Sokak'ın birleştiği noktada geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun C. (50) idaresindeki 37 FA 407 plakalı otomobil ile depremzede olduğu öğrenilen Orhan Ç.'nin (53) kullandığı 44 ABU 498 plakalı otomobil çarpıştı. kazada Dursun C.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Bünyamin M. (51) yaralanarak Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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