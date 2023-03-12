Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sokağa bırakılan çanta paniğe sebep oldu. Polis ekiplerince incelenen çantanın boş olduğu ortaya çıktı.

Elperek Mahallesi'nde sokakta vatandaşlar tarafından bulunan çanta paniğe sebep olurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ekipleri, tedbir amaçlı sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çantanın boş olduğu ortaya çıktı. - SAKARYA