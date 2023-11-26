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Söğüt'teki silahlı saldırıya karışan 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.