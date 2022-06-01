Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs kilometrelerce yol aldı - Haberler

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Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs kilometrelerce yol aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Meksika'da bir şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs kilometrelerce yol aldı.

Meksika'da bir şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs kilometrelerce yol aldı.

Meksika'nın Queretaro şehrinde otobüs şoförünün el frenini çekmeyi unutması sonucu otobüs kontrolsüzce harekete geçti. Yoldaki eğimin de yardımıyla ilerlemeye başlayan otobüs, mahalle içinde birkaç kilometre yol aldı. Otobüsün harekete geçtiğini fark eden şoför ise, otobüsün peşinden koşarak durdurmaya çalıştı.

Görgü tanıkları, birkaç kilometre ilerleyen otobüs çevredeki vatandaşların da yardımıyla durdurulabildi. Olay anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şoförün otobüsü kontrol etmeye çalıştığı ve çevredeki vatandaşların da panikle yardıma koştuğu görüldü.

Yetkililer, olay anında otobüsün servis dışı olduğunu ve içerisinde yolcu bulunmadığını ifade etti. Otobüs kontrolsüz şekilde ilerlediği sırada bir araca çarparak maddi hasara yol açarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

(Saim Sevinç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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