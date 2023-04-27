Şoförü tarafından öldürülen eski ATO Başkanvekili Aypek toprağa verildi

Ofisinde tartıştığı şoförü tarafından öldürülen eski ATO Başkanvekili ve iş adamı Mehmet Aypek'in cenazesi, Ağörençarsak köyünde toprağa verildi.

Aypek, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ofisinde şoförü Halil G. ile arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıkan eski ATO Başkanvekili Aypek, tartışmanın büyümesinin ardından şoförü tarafından silahla vurulmuştu. Kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybeden Aypek, son yolculuğuna uğurlandı. Ağörençarsak köyünde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Aypek'in cenaze törenine pek çok siyasi ve iş adamı katıldı. - ANKARA