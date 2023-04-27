Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şoförü tarafından öldürülen eski ATO Başkanvekili Aypek toprağa verildi

Şoförü tarafından öldürülen eski ATO Başkanvekili Aypek toprağa verildi

3. Sayfa Haberleri

Ofisinde tartıştığı şoförü tarafından öldürülen eski ATO Başkanvekili ve iş adamı Mehmet Aypek'in cenazesi, Ağörençarsak köyünde toprağa verildi.

Ofisinde tartıştığı şoförü tarafından öldürülen eski ATO Başkanvekili ve iş adamı Mehmet Aypek'in cenazesi, Ağörençarsak köyünde toprağa verildi.

Aypek, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ofisinde şoförü Halil G. ile arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıkan eski ATO Başkanvekili Aypek, tartışmanın büyümesinin ardından şoförü tarafından silahla vurulmuştu. Kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybeden Aypek, son yolculuğuna uğurlandı. Ağörençarsak köyünde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Aypek'in cenaze törenine pek çok siyasi ve iş adamı katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çankaya Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title