Şoförü tarafından öldürülen eski ATO Başkanı Aypek toprağa verildiANKARA Ofisinde tartıştığı şoförü tarafından öldürülen eski ATO Başkanvekili ve iş adamı Mehmet Aypek'in cenazesi, Ağörençarsak Köyü'nde toprağa verildi.

Şoförü tarafından öldürülen eski ATO Başkanı Aypek toprağa verildi

ANKARA Ofisinde tartıştığı şoförü tarafından öldürülen eski ATO Başkanvekili ve iş adamı Mehmet Aypek'in cenazesi, Ağörençarsak Köyü'nde toprağa verildi.

Aypek, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ofisinde şoförü Halil G. ile arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıkan eski ATO Başkanı Aypek, tartışmanın büyümesinin ardından şoförü tarafından silahla vurulmuştu. Kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybeden Aypek, son yolculuğuna uğurlandı. Ağörençarsak Köyü'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Aypek'in cenaze törenine pek çok siyasi ve iş insanı katılım sağladı.