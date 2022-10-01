Şoför su şişesine uzanınca, LPG tankeri şarampole uçtu 3. Sayfa Haberleri Sivas'ın Gemerek ilçesinde sürücüsü yan koltukta bulunan su şişesine uzanınca LPG tankeri şarampole uçtu. Sivas'ın Gemerek ilçesinde sürücüsü yan koltukta bulunan su şişesine uzanınca LPG tankeri şarampole uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Edinilen bilgilere göre kaza, Gemerek yol ayrımı yakınında meydana geldi. H.S. idaresindeki 45 AA 643 plakalı boş olduğu öğrenilen LPG tankeri, sürücüsü yan koltukta bulunan su şişesini almak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Şarampole uçan tırın tanker kısmı askıda kaldı. Kazada kimse yaralanmadı. Durum polis ekiplerine haber verildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gemerek Sivas su 3. Sayfa Haberler

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