Şofben patlayan apartmanda korku dolu anlar

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartman dairesinde şofben patlaması sonucu korku dolu anlar yaşandı.

Olay, Kaledere Mahallesi Fidan 1. Sokak'ta meydana geldi. Arıza sebebiyle bir süredir kullanılmadığı belirtilen banyodaki elektrikli şofben, büyük bir gürültü ile patladı ve alev aldı. Aile bireyleri yangını görür görmez kendini dışarı attı.

Olayı haber alan aile babası Şenol Sekmen, hemen bölgeye geldi yangına müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri de bölgeyi güvene alarak müdahalesini yaptı.

Olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken evin banyo bölümü kullanılamaz hale geldi. - ORDU