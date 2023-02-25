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Şofben patlayan apartmanda korku dolu anlar

3. Sayfa Haberleri

Şofben patlayan apartmanda korku dolu anlar

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartman dairesinde şofben patlaması sonucu korku dolu anlar yaşandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartman dairesinde şofben patlaması sonucu korku dolu anlar yaşandı.

Olay, Kaledere Mahallesi Fidan 1. Sokak'ta meydana geldi. Arıza sebebiyle bir süredir kullanılmadığı belirtilen banyodaki elektrikli şofben, büyük bir gürültü ile patladı ve alev aldı. Aile bireyleri yangını görür görmez kendini dışarı attı.

Olayı haber alan aile babası Şenol Sekmen, hemen bölgeye geldi yangına müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri de bölgeyi güvene alarak müdahalesini yaptı.

Olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken evin banyo bölümü kullanılamaz hale geldi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aile Ünye Ordu 3. Sayfa Haberler

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