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Sofascore'a Erişim Engeli Getirildi

Sofascore'a Erişim Engeli Getirildi
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Futbol ve diğer spor içerikleri sunan Sofascore'a, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi. Kullanıcılar, erişim denemelerinde yasadışı bahis ve kumar ile ilgili uyarılarla karşılaşıyor.

Spor içerikleri paylaşılan Sofascore'a erişim engeli getirildi.

Futbol başta olmak üzere spor içerikleri paylaşımları yapan Sofascore'a Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi. BTK'dan erişim engeli hakkında henüz açıklama yapılmadı. "Sofascore.com" adresine ulaşmaya çalışıldığı zaman ise kullanıcılar BTK tarafından erişim engeli getirildiğini ve "Uyarı! Yasadışı bahis terörün finansmanında kullanılabilmektedir. Yasadışı bahis sitelerine gönderdiğiniz paralar sizi suçlu duruma düşürebilir. Ayrıca yasadışı bahis ve kumar suçtur" metni ve yasadışı bahis ve kumar hakkında kanunlar ile karşılaşıyor. Bu nedenle erişim engelinin Sofascore tarafından yayımlanan bahis reklamları nedeniyle getirildiği düşünülüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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