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Sobayı yakmak isterken yanarak hayatını kaybetti

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Sobayı yakmak isterken yanarak hayatını kaybetti

Amasya'da soba tutuşturucu ile sobayı yakmak isterken alevler içinde kalarak yanan kadın, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Amasya'da soba tutuşturucu ile sobayı yakmak isterken alevler içinde kalarak yanan kadın, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Amasya'nın Taşova ilçesinin Yemişen Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Saliç Yıldız, evinde sobayı sıvı tutuşturucu ile yakmaya çalışırken alevler içinde kaldı. Eşinin alevler içinde kaldığını gören Osman Yıldız, onu söndürmek isterken ellerinden yaralandı. Saliç ve eşi Osman Yıldız Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saliç Yıldız adlı kadın ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Samsun'daki hastanenin yanık yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yemişen Samsun Amasya 3. Sayfa Yerel Haberler

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