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Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu

Ankara'nın Sincan ilçesinde sobayı yakmak için tiner döken vatandaş az kalsın kendini yakıyordu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde sobayı yakmak için tiner döken vatandaş az kalsın kendini yakıyordu.

Alınan bilgiye göre, Sincan Yenikent de oto test dükkanda odun koyduğu sobayı tutuşturmak isteyen H.T. tiner dökerek çakmağı çaktı. Tiner dökülen soba birden parladı. H.T. son anda yanmaktan kurtuldu. H.T.'nin yaşadığı şok güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenikent, Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Haberler

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