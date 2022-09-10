Sobaya saklanan uyuşturucuyu 'Yatkın' buldu

Trabzon'da jandarma ekiplerince iki adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timlerince Araklı ilçesindeki Yeşilköy ve Yiğitözü mahallelerinde uyuşturucu imal etmek için kenevir yetiştirildiği ve yüklü miktarda esrar bulunduğu tespit edildi. Narkotik timleri ve Araklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, jandarma narkotik tespit köpeği Yatkın'ın da katıldığı aramada soba içerisine saklanmış şekilde bin 456 gram kubar esrar, 36 kök kenevir bitkisi ve 1 gram metamfetamin sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.Ç.(53) ve E.Y.(28) hakkında adli işlemler devam ettiği öğrenildi. - TRABZON