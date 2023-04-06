Sobaya benzin döken lise öğrencisi ağır yaralandı

Samsun'da staj yaptığı tamirci dükkanında ısınmak için yaktığı sobaya benzin döken lise öğrencisi genç, sobanın parlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralandı.

Samsun'da staj yaptığı tamirci dükkanında ısınmak için yaktığı sobaya benzin döken lise öğrencisi genç, sobanın parlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilkesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesinde bulunan bir otomotiv üzerine tamirci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi E.Ç.(19) staj yaptığı tamir dükkanında ısınmak için yaktığı sobaya benzin dökünce sopa parladı. Alevler içinde kalan lisesi genç yanarak ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık yoğun bakım servisine kaldırılan E.Ç. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN